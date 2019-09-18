أدريان: هكذا قمت بالتصدي الخيالي ضد نابولي

لم يسعد أدريان حارس ليفربول بتألقه في لقاء نابولي الذي خسره الفريق، وشدد على أن فريق الريدز عليه التعلم من أخطاء المباراة قبل المواجهة الصعبة ضد تشيلسي.

رغم الخسارة بهدفين دون رد أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا، تألق أدريان وقام بالعديد من التصديات الرائعة.

وقال أدريان في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "وظيفتي كحارس مرمى هي إنقاذ كل ما أستطيع إنقاذه من كرات ومساعدة الفريق بقدر الإمكان. بذلت قصارى جهدي، لكن في النهاية خسرنا بهدفين دون رد، لذلك لا أستطيع أن أكون سعيداً".

وأضاف "كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة بالنسبة لنا، مثلما حدث الموسم الماضي. في نهاية المباراة، كان هناك تفاصيل صغيرة. ركلة الجزاء غيرت المباراة تماماً قبل أن نستقبل الهدف الثاني".

وعن تصديه المبهر أمام ديريس ميرتنز أوضح "حاولت تغطية أكبر مساحة ممكنة من المرمى. كان من الواضح أنه سيسدد الكرة من لمسة واحدة، قفزت وراقبت الكرة وحاولت الوصول لها بأي جزء من جسدي، وفي النهاية لمستها بيدي اليمنى".

سريعا يستأنف الريدز مشوار الدوري الإنجليزي، بالذهاب إلى لندن يوم الأحد المقبل لمواجهة تشيلسي، ساعياً لمواصلة سلسلة الانتصارات التي وصلت لخمس انتصارات متتالية في أول 5 مباريات.

وأتم أدريان: "نحن في حالة جيدة، وفزنا في 14 مباراة متتالية في الدوري. لدينا مباراة صعبة أمام تشيلسي. علينا أن نتعلم من أخطاء مباراة نابولي ونمضي قدماً".

بتلك النتيجة حصد نابولي أول ثلاث نقاط له في البطولة واحتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط.

فيما احتل ليفربول المركز الثالث بدون أي نقطة.

بينما آلت صدارة المجموعة إلى ريد بول سالزبورج النمساوي الذي اكتسح جنك البلجيكي بستة أهداف لهدفين.

وكانت هذه هي الزيارة الثالثة لليفربول لملعب نابولي وتعادل سلبيا في اللقاء الأول وهُزم في الثاني الذي أقيم الموسم الماضي في دور المجموعات من دوري الأبطال أيضا.





















































































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