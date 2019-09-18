قال سلافن بيليتش مدرب وست بروميتش ألبيون إن أحمد حجازي مدافع فريقه ومنتخب مصر عاد للمشاركة في تدريبات الفريق، ولعب مباراة يوم الأربعاء، وظهر بشكل جيد، وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com وجزء من حوار مطول سينشر لاحقا.

أحمد حجازي النادي : وست بروميتش وست بروميتش

وصرح بيليتش قائلا: "أحمد عاد وتعافى بشكل كامل من إصابته".

وأضاف "اليوم خضنا مباراة بين بعضنا البعض، وكانت تلك أول مرة له يلعب معنا".

وواصل "كانت مباراة صغيرة بيننا، ولكي أكون منصفا بدا جيدا للغاية، وأنا أحبه كثيرا".

وأتم "أحمد حجازي لاعب كبير وقائد".

وخضع حجازي لعملية جراحية في الكاحل قبل بداية الموسم، ومن المنتظر أن يعود للمشاركة بشكل طبيعي قريبا حسب تصريحات مدربه.

وشارك المدافع الدولي المصري مع المنتخب في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي ودعها الفراعنة من دور الـ16.

ويتواجد وست بروم في المركز السادس في الدرجة الثانية بإنجلترا بعد مرور 7 جولات بفارق 3 نقاط عن ليدز يونايتد المتصدر.

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