برشلونة يوضح إصابة جوردي ألبا

أوضح نادي برشلونة تفاصيل إصابة مدافعه جوردي ألبا، لكنه لم يذكر مدة غيابه.

وأصيب ألبا في مباراة بروسيا دورتموند في افتتاح مشوار الفريق بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وأفاد برشلونة في بيان: "الفحوصات الطبية تؤكد إصابة جوردي ألبا في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر".

وأضاف البيان "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

الفريقان تعادلا سلبيا على ملعب سيجنال إيدونا بارك، علما بأن ماركو رويس قائد دورتموند أهدر ركلة جزاء تصدى لها حارس بارسا ببراعة.

تعادل هو الثاني في المجموعة السادسة بعدما أجبر سلافيا براج نظيره إنتر الإيطالي على التعادل بهدف لمثله، ليتصدرا المجموعة بفارق الأهداف.

❗الفحوصات الطبية تؤكد إصابة جوردي ألبا في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة. pic.twitter.com/iErP4uGA2r — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) September 18, 2019





















































































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