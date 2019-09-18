برشلونة يوضح إصابة جوردي ألبا

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 - 13:17

كتب : FilGoal

ألبا - برشلونة

أوضح نادي برشلونة تفاصيل إصابة مدافعه جوردي ألبا، لكنه لم يذكر مدة غيابه.

وأصيب ألبا في مباراة بروسيا دورتموند في افتتاح مشوار الفريق بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وأفاد برشلونة في بيان: "الفحوصات الطبية تؤكد إصابة جوردي ألبا في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر".

أخبار متعلقة

تعرف على تقييم صلاح أمام نابولي من الصحف الإنجليزية رونالدو: سأتخطى ميسي في عدد الكرات الذهبية.. أنا الأفضل في التاريخ إيرلينج هولاند.. لوكاكو الجديد وحلم الفوز بالدوري الإنجليزي بقميص ليدز يونايتد شابي: صلاح ومبابي وستيرلنج سيجلسون على العرش بعد ميسي ورونالدو

وأضاف البيان "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

الفريقان تعادلا سلبيا على ملعب سيجنال إيدونا بارك، علما بأن ماركو رويس قائد دورتموند أهدر ركلة جزاء تصدى لها حارس بارسا ببراعة.

تعادل هو الثاني في المجموعة السادسة بعدما أجبر سلافيا براج نظيره إنتر الإيطالي على التعادل بهدف لمثله، ليتصدرا المجموعة بفارق الأهداف.

طالع أيضا

3 أشياء تعلمناها من سقوط ليفربول أمام نابولي

مواعيد مباريات الأربعاء

أتليتكو يتحدى يوفنتوس في مباراة مرتقبة بدوري الأبطال

باريس ضد ريال مدريد.. من الأقوى في غياب النجوم؟

بركات يروي لماذا طرده البدري من اجتماع للاعبين

بيراميدز يتعاقد مع أفضل لاعب بدوري النرويج

جوردي ألبا برشلونة

نرشح لكم

أخر الأخبار

مؤتمر سولشاير: مانشستر يونايتد أفضل في ركلات الترجيح عن المباريات 48 دقيقة | أوروبا
رودريجو بعد الهدف الأول في الليجا: الانتقادات في ريال مدريد شيء عادي.. ننوي القتال ساعة | أوروبا
فان دايك يكشف وصيته ودور والدته في الابتعاد عن شبح الموت ساعة | أوروبا
الزمالك: أيمن حفني "مصدوم" مما حدث معه.. مشكلته فنية ساعة | الدوري المصري
اتهام جديد لـ فيفا؟ قائد نيكاراجوا: لم أصوت لميسي ساعة | أوروبا
مؤتمر زيدان: اعتمد على الجميع.. سعيد من أجل فينيسيوس ورودريجو ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 رسائل من رئيس الزمالك بعد خسارة السوبر لـ ميتشو وساسي وأوباما 2 خبر في الجول – تعرف على التشكيل المقترح لجهاز البدري.. مفاجأة بركات 3 صلاح رابع أفضل لاعب في العالم.. تعرف على ترتيب الـ10 الأوائل 4 تعرف على أبرز المصوتين لصلاح.. وغياب صوت مصر

قد ينال إعجابك