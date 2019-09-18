رونالدو: سأتخطى ميسي في عدد الكرات الذهبية.. أنا الأفضل في التاريخ

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 - 13:13

كتب : نادر عيد

رونالدو - ميسي

لا يرى أحدا أفضل منه، يؤمن أنه الأحسن على الإطلاق، ويثق في قدرته على تجاوزه منافسه الأبرز في الوقوف على منصة التتويج بأهم جائزة فردية في عالم كرة القدم.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

كريستيانو رونالدو

النادي : يوفنتوس

في كل حوار لكريستيانو رونالدو أو غريمه التقليدي ليونيل ميسي، لا يمكن للمحاور أن يفوت سؤالا عن الفارق بين الأسطورتين.

وكان رونالدو واضحا حين سأله بيرس مورجان في حوار مع قناة ITV فقال نجم يوفنتوس:"أريد أكثر عدد من الكرات الذهبية في تاريخ كرة القدم. أحب ذلك، وأعتقد أني أستحقه. ميسي فتى رائع ولاعب رائع، لكن أعتقد بعد حصولي على ست، أو سبع، أو ثمان (كرات ذهبية) سأتفوق عليه".

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رغم أن لوكا مودريتش أنهى سيطرة الثنائي على الجائزة بحصوله على الكرة الذهبية في 2018، إلا أن رونالدو، ورغم بلوغه 34 عاما، لا يزال يمني نفسه بالمزيد.

لا يوجد لاعب في التاريخ نال تلك الجائزة أكثر من رونالدو وميسي، فاز كل لاعب بها 5 مرات، وفي العام الحالي كلاهما مرشح بالتأكيد للفوز بكرة ذهبية سادسة.

هذا عن الكرة الذهبية، جائزة لم تكن متاحة لبيليه أو دييجو مارادونا الفوز بها، فماذا عن لقب "الأفضل في التاريخ"؟

يجيب رونالدو "لا أتحكم فيما يحبه الناس، بعض الناس يحبون هذا اللاعب أو ذاك. بالنسبة لي، أنا رقم 1 في التاريخ. أعلم أني ضمن الأعظم على الإطلاق في تاريخ كرة القدم".

بالتأكيد رونالدو ضمن النخبة، أنت ماذا تعتقد؟ من لاعبك المفضل عبر كل العصور؟

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