رونالدو يجيب.. هدفه في يوفنتوس أفضل أم صديقته جيورجينا؟

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 - 11:42

كتب : FilGoal

هدف رونالدو ضد يوفنتوس

حتى لو كانت الأهداف رأس مال النجم كريستيانو رونالدو، وحتى لو كان أجملها جاء بركلة رائعة في شباك أسطورة كجيجي بوفون، لكن تبقى حبيبته جيورجينا رودريجيز أهم وأفضل.

كريستيانو رونالدو

النادي : يوفنتوس

في حوار شيق للأيقونة البرتغالية مع قناة ITV سأله بيرس مورجان، أيهما تفضل، هدفك في مرمى يوفنتوس أم صديقتك جيورجينا؟

فأجاب رونالدو (34 عاما) ضاحكا "لا، لا يقارن بجيو، لا".

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وأضاف نجم فريق السيدة العجوز "حاولت تسجيل هذا الهدف لسنوات، سجلت أكثر من 700 هدف لكني لم أحرز من قبل بهذه الطريقة. أخيرا سجلت هدفا بركلة خلفية مزدوجة، القفزة الجميلة، الطريقة التي أحرزت بها أمام بوفون، ضد يوفنتوس، في دوري أبطال أوروبا، كان هدفا جميلا".

كان هدفا تاريخيا أجبر جمهور يوفنتوس على التصفيق لرونالدو رغم أنه في شباك فريقهم ويعني خروجهم مجددا من دوري الأبطال وعلى يد نفس الفريق ريال مدريد.

جاء الهدف في تورينو بذهاب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال 2017-2018، مهد طريق النادي الملكي نحو اللقب الـ13.

وبعد أشهر، انتقل رونالدو إلى يوفنتوس وهاهو يحاول جاهدا قيادة بطل إيطاليا للمجد القاري.

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