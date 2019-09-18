ريكيلمي يُحدد موعد مباراة اعتزاله

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 - 11:14

كتب : إسلام أحمد

بوكا جونيورز - ريكيلمي‎

حدد الأرجنتيني خوان رومان ريكيلمي موعد مباراة اعتزاله وستقام في الثاني عشر من ديسمبر المقبل.

قائد بوكا جونيورز ومنتخب الأرجنتين السابق أعلن عن إقامة المباراة في ملعب لا بومبونيرا معقل الأزرق والأصفر ليكتب فصل النهاية في مسيرته.

الأرجنتيني عقّد مؤتمرا صحفيا كشف فيه كل ما يحيط بالمباراة الأخيرة له قائلا "أتمنى أن استمتع بذلك اليوم، سيكون يوما لا يُنسى ومن الرائع العودة لمنزلي من جديد بعد تلك الفترة الطويلة، وتلك هي المرة الأخيرة التي سأظهر فيها كلاعب كرة قدم".

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وتابع "المباراة ستكون بين أبطال بوكا جونيورز لمسابقة كوبا ليبرتادوريس 2001 و2007 بحضور المدير الفني السابق كارلوس بيانكي".

وأردف "لم استعد بعد لأنها لحظة فريدة وأردت عدم إقامتها من أجل أن يستمتع ابني أوجستين بها".

وتم تأجيل المباراة أكثر من مرة بسبب مواجهة ريفر بليت وبوكا جونيورز في نصف نهائي النسخة الحالية من كوبا ليبرتادوريس في أكتوبر المقبل، وإقامة انتخابات في الأرجنتين نهاية العام الجاري.

وكانت تجربة صانع الألعاب الأرجنتيني الأخيرة مع أرجنتينوس جونيورز في 2014 بعد مسيرة حافلة امتدت لـ 18 عاما.

وارتدى ريكيلمي البالغ 41 عاما قمصان أندية بوكا جونيورز وبرشلونة وفياريال في مسيرته.

ولعب بقميص التانجو الأرجنتيني برصيد 51 مباراة سجل خلالها 17 هدفا ولم يتوج بأي لقب رفقة الألبيسيلستي.

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