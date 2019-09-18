بركات: شحاتة الأنسب لمصر لهذه الأسباب

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 - 10:59

كتب : FilGoal

محمد بركات - سيد معوض - حسن شحاتة

يرى محمد بركات نجم الإسماعيلي والأهلي السابق أن حسن شحاتة الأنسب لقيادة منتخب مصر في المرحلة المقبلة.

وبرر بطل كأس إفريقيا 2006 اختياره قائلا:"شحاتة الأنسب بفضل خبراته الكبيرة، والإنجازات التي حققها مع المنتخب، والتي يصعب تكرارها، كما يتمتع بأكبر نسبة قبول بين الجماهير المصرية".

وأضاف بركات البالغ عمره 43 عاما خلال حواره مع قناة الأهلي "كما أن حسن شحاتة لا تخاف عليه خارج حدود الملعب، فهو يجيد التعامل مع الأزمات، ويتسم بالقرارات الحاسمة، وهناك أمثلة عديدة تدل على حسن تصرفه".

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وأشار "مع حسن شحاتة لن تجد لاعبا أقوى من مسؤول، أو لاعب غير ملتزم أو لا يركز في معسكر المنتخب".

وأتم اللاعب الدولي السابق "إجمالا لن تجد المشاكل التي عانى منها المنتخب في الفترة الماضية، إذا تولى حسن شحاتة المسؤولية".

ولم يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم بعد عن المدرب المقبل لمنتخب مصر وعلم FilGoal.com أن إيهاب جلال هو صاحب الحظوظ الأوفر حتى الآن في تولي المهمة.

وأعلن الاتحاد من قبل أن شحاتة وجلال مرشحان للمنصب، إضافة إلى أحمد حسام "ميدو" وحسام حسن وحسام البدري.

وكان بركات أحد نجوم مصر في كأس إفريقيا 2006 التي كانت الأولى من ثلاث تتويجات متتالية لمصر مع المعلم شحاتة.

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