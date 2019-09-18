خاص خبر في الجول - أزارو لن يواجه الزمالك على الأرجح

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 - 10:42

كتب : FilGoal

وليد أزارو - الأهلي - بيراميدز

لا يزال الأهلي يحاول تجهيز مهاجمه وليد أزارو لكأس السوبر المصري يوم الجمعة الذي يواجه فيه غريمه التقليدي الزمالك لكن الإصابة قد تحرم المغربي من المشاركة.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب البالغ عمره 24 عاما سيغيب على الأرجح عن القمة لعدم اكتمال شفائه من إصابة في الركبة.

ويسابق الأهلي الزمن ليكون اللاعب متاحا في قائمة المدرب ريني فايلر لكن الأقرب عدم خوضه للمباراة.

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وأبعدت الإصابة أزارو عن مباراة الأهلي ومضيفه كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية التي تفوق فيها المارد الأحمر بنتيجة 2-صفر يوم السبت في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمنافسة الزمالك على لقب السوبر في ملعب القاهرة.

وشارك أزارو في 23 مباراة بالموسم الماضي من الدوري المصري وسجل 6 أهداف وأرسل 5 تمريرات حاسمة وتوج مع الأهلي باللقب.

ويخوض أزارو موسمه الثالث مع الأهلي. وانتقل للأخير في 2017 قادما من الدفاع الحسني الجديدي.

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