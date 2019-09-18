آرثور: لا أحد يستطيع التشكيك في أن ميسي الأفضل في العالم

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 - 01:10

كتب : FilGoal

آرثور - برشلونة - دورتموند

أعرب آرثور ميلو لاعب وسط برشلونة عن سعادته الكبيرة بعودة النجم ليونيل ميسي للمشاركة مع فريقه بعد تعافيه من الإصابة.

وعاد ميسي للمشاركة مع برشلونة وظهر في الشوط الثاني من مباراة بروسيا دورتموند الألماني في الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بالتعادل السلبي.

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وقال اللاعب البرازيلي عقب المباراة: "نحن سعداء للغاية بعودة ميسي، إنه الأفضل في العالم ولا أحد يستطيع التشكيك في ذلك".

وأضاف "لعبنا ضد فريق قوي وصعب للغاية، والتعادل معهم لم يكن سيئا".

وأتم تصريحاته "بالتأكيد علينا أن نتدرب أكثر لتحسين أداء الفريق في الفترة المقبلة".

ويلعب برشلونة في المجموعة السادسة لدوري الأبطال بجانب إنتر ميلان الإيطالي وسلافيا براج التشيكي ودورتموند الألماني.

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