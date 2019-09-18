آرثور: لا أحد يستطيع التشكيك في أن ميسي الأفضل في العالم

أعرب آرثور ميلو لاعب وسط برشلونة عن سعادته الكبيرة بعودة النجم ليونيل ميسي للمشاركة مع فريقه بعد تعافيه من الإصابة.

وعاد ميسي للمشاركة مع برشلونة وظهر في الشوط الثاني من مباراة بروسيا دورتموند الألماني في الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بالتعادل السلبي.

بالفيديو - الثلاثاء الكروي الأوروبي.. هاتريك تاريخي وركلات جزاء مهدرة وتصديات خيالية

وقال اللاعب البرازيلي عقب المباراة: "نحن سعداء للغاية بعودة ميسي، إنه الأفضل في العالم ولا أحد يستطيع التشكيك في ذلك".

وأضاف "لعبنا ضد فريق قوي وصعب للغاية، والتعادل معهم لم يكن سيئا".

وأتم تصريحاته "بالتأكيد علينا أن نتدرب أكثر لتحسين أداء الفريق في الفترة المقبلة".

ويلعب برشلونة في المجموعة السادسة لدوري الأبطال بجانب إنتر ميلان الإيطالي وسلافيا براج التشيكي ودورتموند الألماني.





















































































اقرأ أيضا:

بالفيديو - عقدة سان باولو مستمرة.. نابولي يُسقط ليفربول

بالفيديو - شتيجن يمنع برشلونة من السقوط أمام دورتموند في ليلة عودة ميسي

بالفيديو - الهزيمة الأولى في أوروبا مع لامبارد.. فالنسيا يفوز على تشيلسي

خبر في الجول - العاشر.. أحمد حمدي إلى الجونة بـ7 ملايين جنيه وبنود خاصة

كلوب عن الخسارة أمام نابولي: لم نكن سيئين.. والهدف الثاني ساذج

بالفيديو - كتب التاريخ بهاتريك ذهبي.. هالاند يقود سالزبورج لاكتساح جنك بسداسية