جريزمان: يجب أن اعتاد على تحركات ميسي وسواريز

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 - 01:10

كتب : FilGoal

ماركو رويس - أنطوان جريزمان

شدد أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة على ضرورة الاعتياد بشكل أكبر على اللعب مع الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز.

وتعادل برشلونة سلبيا خارج ملعبه مع دورتموند الألماني في الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال أوروبا.

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وقال جريزمان عقب المباراة في مقابلة تليفزيونية: "الفريق بحاجة إلى التحسن أكثر من ذلك لأنهم كانوا أخطر منا على المرمى ويجب أن يكون هذا الأمر في الاتجاه المعاكس".

وأضاف "أنا في ثاني شهر لي مع برشلونة ويجب أن أعتاد على تحركات ميسي وسواريز وعثمان ديمبيلي في الهجوم لأن أدوارنا متشابهة".

النجم الفرنسي أكمل "اللعب خارج أرضنا مختلف تماما لأن الخصوم يلعبون بثقة أكبر، لذلك علينا خلق المزيد من الفرص واللعب بجودة أعلى خارج ملعبنا".

ويلعب برشلونة في المجموعة السادسة لدوري الأبطال بجانب إنتر ميلان الإيطالي وسلافيا براج التشيكي ودورتموند الألماني.

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