فالفيردي: عانينا كثيرا أمام دورتموند

اعترف إرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة بمعاناة فريقه أمام بروسيا دورتموند رغم إنتهاء المباراة بالتعادل.

وتعادل برشلونة سلبيا خارج ملعبه مع دورتموند الألماني في الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال أوروبا.

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وقال فالفيردي عقب المباراة في مقابلة تليفزيونية: "عانينا كثيرا في المواجهة وعلينا تجنب ذلك الأمر في المستقبل لأنهم سببوا خطورة كبيرة على مرمانا".

وأكمل "إنهم أقوياء جدا في ملعبهم سيجنال إيدونا بارك".

وتابع "لحسن حظنا أن تير شتيجن كان مميزا وتصدى للكثير من الهجمات".

وعن عودة ميسي قال فالفيردي "لقد تدرب معنا 4 مرات فقط وفعل ما يكفي له في المباراة".

وأتم تصريحاته "خط الهجوم (ميسي وسواريز وجريزمان) يحتاج للعب كثيرا للتعرف على بعضهم البعض".

وعاد ميسي للمشاركة مع برشلونة بعد فترة من الغياب ودخل مباراة دورتموند في الشوط الثاني بدلا من اللاعب الشاب أنسو فاتي.





















































































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