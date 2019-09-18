تير شتيجن: الناس تعرف ما أستطيع فعله ومباراة دورتموند إثبات على ذلك

لم يخف مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة ثقته الكبيرة في قدراته الفنية وذلك بعد تألقه في تعادل فريقه أمام بروسيا دورتموند الألماني.

تير شتيجين النادي : برشلونة برشلونة

وتألق تير شتيجن وتصدى لركلة جزاء في التعادل السلبي بين دروتموند وبرشلونة في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي أقيمت بملعب سيجنال إيدونا بارك.

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وقال تير شتيجن عقب المباراة في مقابلة تليفزيونية: "يعرف الناس جيدا ما أستطيع فعله، أنا واثق تماما في نفسي واليوم أمام دورتموند كان مناسبا لإثبات ذلك".

وأضاف "لعبنا مباراة جيدة والتعادل مناسب لكلا الفريقين".

حارس مرمى منتخب ألمانيا تصدى لركلة جزاء أمام مواطنه ماركو رويس وفاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

وتابع "كانت لديهم بعض الفرص المؤكدة للتسجيل ولم نكن منظمين بالشكل المطلوب".

وعن ركلة الجزاء أتم تصريحاته "من الصعب توقع أين سيسدد رويس الكرة لأنه دائما ما يغير الزاوية التي يسدد بها".





















































































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