المصري لـ في الجول: نعمل على حل أزمة ماليندي.. وملعبان بديلان

قال سمير حلبية رئيس المصري إنه يتواصل مع الجهات المسؤولة لتحديد ملعب يستضيف مباراة فريقه ضد ماليندي الزنجباري.

وعلم FilGoal.com أن الأمن رفض إقامة المباراة المقررة ضمن إياب دور الـ32 الأول للكونفدرالية الإفريقية على استاد الجيش الثالث بالسويس، سواء بجمهور أو بدون.

وكشف حلبية لـFilGoal.com: "جمهورنا مثالي ويشجع بشكل متحضر، بل ونال إشادة وزير الرياضة في أكثر من مناسبة".

وتحدث حلبية عن البدائل المقترحة حيث أوضح "أمامنا أكثر من اختيار، مثل برج العرب أو استاد الإسماعيلية".

وأتم "في حالة الموافقة سننهي الأمر يوم الأربعاء على أقصى تقدير".

ويبحث المصري عن حل لمباراة يوم 27 سبتمبر في ظل الإصلاحات في استاد بورسعيد.

ووضع المصري قدما ونصف في دور الـ32 الثاني بالفوز 4-1 خارج الديار.

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