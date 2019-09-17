بيراميدز يضم مدافع منتخب كوت ديفوار

أعلن بيراميدز ضم ويلفريد كانون صاحب الـ26 مباراة دولية مع منتخب كوت ديفوار.

ويلفريد كانون النادي : بيراميدز بيراميدز

ويبلغ كانون من العمر 26 عاما، وأتى من نادي أدو دين هاج الهولندي حيث قضى الـ5 مواسم الأخيرة.

وتوج كانون بكأس أمم إفريقيا مع كوت ديفوار في 2015، كما كان عنصرا أساسيا في منتخب الأفيال بكأس الأمم السابقة في مصر.

ويأتي كانون كتدعيم لخط الدفاع الذي يضم علي جبر وعبد الله بكري وأحمد أيمن منصور في نفس مركزه.

وقال ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي: "كانون سيكون إضافة هائلة للدوري المصري ونادي بيراميدز والنادي تعاقد معه لما يمتلكه من قدرات خاصة ستكون بمثابة إضافة قوية".

وأتم "بيراميدز ينظر دائما لتعاقداته خاصة من الأجانب لمستويات عالية لتكون إضافة قوية للدوري المصري الممتاز".

ويستهل بيراميدز مشواره في الدوري بمواجهة إنبي يوم 21 سبتمبر.

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