سبورت: برشلونة قد يفقد فاتي لـ 7 مباريات ويغيب عن الكلاسيكو

قبل أقل من شهر، كان أنسو فاتي اسما مجهولا، لكن الآن تبدل الوضع وأصبح حديث الساعة، فهل يغيب عن برشلونة لـ 7 مباريات؟

صحيفة سبورت كشفت في تقرير حصري لها عن اختيار فاتي صاحب الـ 16 عاما تمثيل منتخب إسبانيا بدلا من منتخب البرتغال أو منتخب غينيا بيساو.

لكن اختيار فاتي لتمثيل منتخب إسبانيا قد يعني غيابه عن برشلونة في الفترة ما بين أكتوبر وحتى 17 نوفمبر المقبل في حالة انضمامه للمنتخب تحت 17 سنة للمشاركة في كأس العالم.

ويقام كأس العالم تحت 17 سنة في البرازيل في آخر أكتوبر وحتى 17 نوفمبر.

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ويتواجد منتخب إسبانيا في المجموعة الخامسة رفقة منتخبات الأرجنتين والكاميرون و طاجيكستان.

وفي حالة انضمام فاتي لمنتخب إسبانيا للمشاركة في كأس العالم للشباب، فأنه من المرجح أن يغيب عن 7 مباريات ولن يلعب الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

المباريات التي قد يغيب عنها فاتي ستكون على النحو التالي، وفقا لـ سبورت:

** إيبار ضد برشلونة – الدوري الإسباني – 19-20 أكتوبر.

** سلافيا براج ضد برشلونة – دوري أبطال أوروبا – 23 أكتوبر.

** برشلونة ضد ريال مدريد – الدوري الإسباني – 27 أكتوبر.

** برشلونة ضد بلد الوليد – الدوري الإسباني – 29-30 أكتوبر.

** ليفاتي ضد برشلونة – الدوري الإسباني – 2-3 نوفمبر.

** برشلونة ضد سلافيا براج – دوري أبطال أوروبا – 5 نوفمبر.

** برشلونة ضد سيلتا فيجو – الدوري الإسباني – 9-10 نوفمبر.

لاعب قياسي

في 25 أغسطس الماضي، بات فاتي ثاني أصغر لاعب يمثّل برشلونة في تاريخ الدوري الإسباني عندما دخل بديلا أمام ريال بيتيس، وعمره وقتها بلغ 16 عاما و298 يوما.

لكنه خطف الأنظار بشراسة بعد حوالي أسبوع، عندما سجل في مشاركته التالية أمام أوساسونا، ليصير أصغر لاعب من برشلونة يهز شباك الخصم في تاريخ الدوري الإسباني، بعمر 16 عاما و304 يوما.

ولم يتوقف فاتي هنا فقط ليسجل ويصنع أمام فالنسيا في انتصار برشلونة 5-2 في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

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