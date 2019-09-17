#ليلة_الأبطال – مؤتمر سيميوني: رونالدو "حيوان أهداف"

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 - 22:12

كتب : FilGoal

مؤتمر سيميوني أمام يوفنتوس

وصف دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد منافسه يوم الأربعاء في دوري الأبطال، كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، بحيوان الأهداف.

واستعمل سيميوني التعبير في المؤتمر الصحفي للمباراة كناية عن غزارة البرتغالي التهديفية قائلا: "من الصعب اللعب ضده، إنه حيوان أهداف. حقق الكثير من الأرقام القياسية التي لا تصدق".

واسترسل "هو رائع في الهواء وكرات الرأس ولديه تسديدات دقيقة، وكذلك يجد المساحات".

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وشدد "لقد عانينا أمامه، في أي موقف قرب منطقة الجزاء يشكل الخطورة".

أتليتكو مدريد ضحية رونالدو المفضلة، حيث سجل 25 هدفا في 31 مباراة ضد الروخيبلانكوس.

وعن فرص أتليتكو في البطولة قال: "دائما ألعب كل مباراة حينما تأتي. هناك فرق مرشحة لكن الأمر الأهم دائما هو ما تقدمه في الملعب".

وشدد "رأينا ذلك مع أياكس الذي وصل لنصف النهائي في الموسم الماضي. كل فريق يمكن أن يسبب لخصمه مشاكل".

وأتم "سنلعب مباراة قوية ضد يوفنتوس قوي للغاية ولديه شخصية خاصة. سنؤدي بشكل جيد إذا اقتنعنا إننا يمكننا الفوز".

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