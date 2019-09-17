يرى طارق مصطفى لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق أن فرصة الفريق الأبيض ونظيره الأهلي في الفوز في اللقاء المقبل بينهما متساوية وأن اللقاء قد ينتهي بركلات الترجيح.

أيام تفصلنا عن قمة مرتقبة بين العملاقين الأهلي والزمالك، يتصارعان الجمعة في ملعب برج العرب على كأس السوبر المصري. بطولة مهمة في بداية موسم جديد يأمل فيه كل فريق حصد الأخضر واليابس.

وتحدث طارق مصطفى لـFilGoal.com قائلا: "مواجهات الأهلي والزمالك ليس لها علاقة بما يحدث قبل الدربي، فالأفضل بينهما يكون وقت المباراة".

وأكمل "لذا لا أستطيع أن أجزم بنتيجة المباراة ولكنني أرى أن ركلات الترجيح هي التي ستحسم هوية بطل الدوري المصري".

نقطة قوة الأهلي

وبسؤاله عن نقطة قوة الأهلي أجاب "سأقول شيئا مختلفا نقطة قوة الأهلي هي عدم رؤيتنا لمباراته الأولى مع مدربه الجديد ريني فايلر حينما واجه كانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف "هذا يجعلنا لا نعرف كيف يفكر فايلر ولكننا سنعتمد على ما نعرفه عن الأهلي من الموسم الماضي".

وأردف "سرعة صلاح محسن والتحرك على طرفي الملعب وقدرته على لعب الرأسيات القوة، هذا بالإضافة لقوة علي معلول وعرضياته الرائعة وتسديداته القوية وانطلاقاته من العمق".

وأكمل "هناك نقطة قوة أخرى تتمثل في قوة ودقة الركلات الثابتة لأفشة".

ليصبح السؤال كيف يوقف الزمالك ذلك أجاب "أول شيء يجب أن يوقف محمد عبد الغني انطلاقات صلاح محسن بعدم منحه أي مساحة للتفكير أو التصرف والضغط عليه بشكل مستمر قبل حصوله على الكرة".

وتابع "أما علي معلول فأرى أن ذكاء وخبرة شيكابالا ستتفوق عليه في استغلال المساحات خلفه مما يجعله لا يغامر بالهجوم".

وأضاف "حال تقدم معلول للهجوم فإن طارق حامد سيميل للناحية اليمنى لإيقافه مع حمدي النقاز".

وعن أفشة قال طارق مصطفى: "يجب أن يكون هناك حذر من لاعبي الزمالك بعدم التدخل بعنف قرب منطقة الجزاء لأن أفشة حال حصوله على ركلات سوف يسجل".

نقطة قوة الزمالك

الآن السؤال ما هي نقطة قوة الزمالك أوضح نجم الفريق الأبيض السابق "مما رأيناه تحت قيادة ميتشو أن الفريق يمتلك الكثير من الحلول الفردية مثل شيكابالا وأشرف بنشرقي وأوباما ومحمد أوناجم".

وأكمل "كما لا يجب أن ننسى قوة مصطفى محمد ورأسياته وتسديداته المتقنة فهو هداف بالفطرة".

وبسؤاله كيف يمكن إيقاف نقاط قوة الزمالك أوضح "يجب أن تكون خطوط الأهلي متقاربة في الملعب مع رقابة فردية لمصطفى محمد".

وأردف "يجب غلق العمق بإحكام أمام مهارات الزمالك".

مصير المدربان

أخيرا هل ستؤثر النتيجة على مصير ميتشو أو فايلر أجاب طارق مصطفى "لن تؤثر على تفكير الإدارة بل ستؤثر جماهيريا".

وأتم "أما عن انطلاق الدوري فلا أعتقد أن هزيمة أي فريق ستؤثر عليه بقوة فهذه بطولة من لقاء واحد والهزيمة واردة وكل فريق عقب المواجهة سيركز على موسمه".

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