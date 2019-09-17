خاص خبر في الجول – بسبب "الاحتقان".. الأمن يرفض إقامة مباراة المصري وماليندي في السويس

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 - 21:41

كتب : أيمن عيد

احتفال المصري لـ مؤمن زكريا

أبلغ اتحاد الكرة النادي المصري برفض الأجهزة الأمنية إقامة مباراته مع ماليندي الزنجباري في السويس.

وعلم FilGoal.com أن الأمن رفض إقامة المباراة المقررة ضمن إياب دور الـ32 الأول للكونفدرالية الإفريقية على استاد الجيش الثالث بالسويس، سواء بجمهور أو بدون.

وعزى الأمن الرفض "للاحتقان بين جمهور المصري والسويس".

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وبالتالي، يبحث المصري عن حل لمباراة يوم 27 سبتمبر في ظل الإصلاحات في استاد بورسعيد.

ووضع المصري قدما ونصف في دور الـ32 الثاني بالفوز 4-1 خارج الديار.

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