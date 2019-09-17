ليلة_الأبطال – مؤتمر ساري: نحن يوفنتوس ولا نشعر بالضغط.. سنلعب دون "فوبيا البطولة"

"نحن يوفنتوس ولا نشعر بالضغط"، هكذا تحدى ماوريتسيو ساري " 10 أو 12 فريقا آخر" في دوري الأبطال قبل أن يستهل مشواره في البطولة في واندا متروبوليتانو ضد أتليتكو مدريد.

وقال ساري في المؤتمر الصحفي للمباراة: "نريد أن نستمتع بكرة القدم ضد أتليتكو مدريد".

وأعلن "ميراليم بيانيتش جاهز للقاء، تدرب بشكل طبيعي".

وأضاف "نحن لا نشعر بالضغط، نحن يوفنتوس، في كل مرة ندخل الملعب هدفنا هو الفوز ولكن هناك 10 أو 12 فريقا بنفس مواردنا وإمكانياتنا في هذه البطولة".

وأردف "في الوقت الحالي، لا أرى الكرة الإيطالية كمرشحة قوية للفوز بدوري الأبطال. في الـ20 عاما الأخيرة فقدنا الكثير من السيطرة والخطأ يطول الجميع، من الرؤساء حتى الصحفيين".

يوفنتوس فاز بالدوري الإيطالي 8 مرات على التوالي، لكن دوري الأبطال يظل مستعصيا على السيدة العجوز التي قال مدربها: "يجب أن نواجه تلك البطولة بعزيمة كبيرة وبعقل مسترخ، علينا أن نستمتع بكرة القدم دون فوبيا دوري الأبطال".

وأتم "أتليتكو مدريد أحد الفرق التي يمكن أن تفوز بالبطولة، وكذلك من الصعب اللعب ضد فرق إنجلترا لأن لديهم الكثير من المال. أتليتكو بالذات فقد أنطوان جريزمان، ولكنه ضم لاعب رائع وهو جواو فيليكس بجانب ساؤول نيجويز الذي أظن أنه من الأفضل في أوروبا الآن".

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