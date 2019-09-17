"سيحصل على كل الدعم".. جلسة مطولة بين الخطيب ومؤمن زكريا

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة مطولة مع مؤمن زكريا جناح الفريق على هامش مران الثلاثاء.

مؤمن زكريا النادي : الأهلي الأهلي

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي: "حرص الخطيب على الاطمئنان على حالة مؤمن والشد من أزره ودعمه معنويا قبل سفره إلى ألمانيا للعلاج وللخضوع لفحوصات طبية دقيقة خلال الفترة القادمة".

وأضاف "وكان مجلس إدارة الأهلي قد قرر قبل شهرين تقريبًا تحمل كافة تكاليف علاج مؤمن زكريا في الداخل والخارج. كما قرر أيضا حصول اللاعب على مستحقاته المالية بغض النظر عن قيده في قائمة الفريق من عدمه".

وأكمل "كما قام الكابتن محمود الخطيب بعقد جلسة مع اللاعب منذ فترة وأبلغه بقرار مجلس الإدارة بنفسه، وأكد له على أن النادي لم ولن يتخلى عن أبنائه على مدار تاريخه وأنه أحد أبناء الأهلي وسيحصل على كل الدعم والمساندة من كافة الاتجاهات حتى يستعيد عافيته ويعود للملاعب من جديد".

وأعلن لاعب الأهلي أنه بصدد السفر إلى ألمانيا يوم 20 سبتمبر المقبل لبدء رحلة علاجية للتعافي من إصابة عضلية وعصبية أبعدته عدة أشهر عن الملاعب.

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