تشكيل #ليلة_الأبطال - ثلاثي دفاعي لـ تشيلسي ضد فالنسيا

واصل فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي اعتماده على خماسي دفاعي لفريقه أمام فالنسيا.

ويلعب تشيلسي ضد فالنسيا في الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال أوروبا في المباراة المقامة في إسبانيا.

كما استمر اعتماد لامبارد على المهاجم الشاب المتألق تامي أبراهام.

وجاء تشكيل تشيلسي كاملا كالآتي:

المرمى: كيبا.

الدفاع: كريستينسين – كورت زوما - توموري.

الوسط: سيزار أزبيليكويتا - جورجينو – كوفاسيتش - ميسون ماونت - ماركوس ألونسو

الهجوم: ويليان - تامي أبراهام.

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