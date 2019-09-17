تشكيل #ليلة_الأبطال - فاتي بدلا من ميسي مع برشلونة.. ودورتموند بأسلحته المعتادة

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 - 20:03

كتب : FilGoal

أنسو فاتي - برشلونة

أعلن لوسيين فافر المدير الفني لبوروسيا دورتموند وإرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة تشكيل الفريقين ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وشهد تشكيل الفريق الكتالوني في اللقاء المقام على ملعب سيجنال إيدونا بارك، جلوس ليونيل ميسي على مقاعد البدلاء بينما شارك أنسو فاتي ليصبح أصغر لاعب يشارك مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

أما على جانب أصحاب الأرض، فيلعب دورتموند بأسلحته المعتادة إذ يقود الهجوم الثلاثي باكو ألكاسير وماركو رويس وجادون سانشو رفقة ثورجان هازارد.

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وجاء تشكيل أسود الفيستفالين كالآتي.

حراسة المرمى: رومان بوركي.

الدفاع: أشرف حكيمي، مانويل أكانجي، ماتس هوميلس، رافائيل جيريرو.

الوسط: توماس ديلاني، أكسيل فيتسل، جادون سانشو، ماركو رويس، ثورجان هازارد.

الهجوم: باكو ألكاسير.

أما تشكيل بارسا فجاء كالآتي.

حراسة المرمى: مارك تير شتيجين.

الدفاع: نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، كليمنت لونجليه، جوردي ألبا.

الوسط: سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج، أرتور ميلو.

الهجوم: أنطوان جريزمان، أنسو فاتي، لويس سواريز.

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