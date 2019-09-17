تشكيل #ليلة_الأبطال - صلاح يقود ليفربول ضد نابولي.. وتغيير واحد في وسط الملعب

أجرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تغيير في خط وسط فريقه لمواجهة نابولي.

ويلعب ليفربول ضد نابولي في الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال أوروبا، في المباراة المقامة بملعب سان باولو في إيطاليا.

ودفع كلوب باللاعب جيمس ميلنر بدلا من الهولندي جورجينو فينالدوم.

بينما يقود النجم المصري محمد صلاح هجوم ليفربول أمام نابولي.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: أدريان.

الدفاع: أليكسندر أرنولد – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – أندري روبيرتسون.

الوسط: فابينيو – جيمس ميلنر – هيندرسون.

الهجوم: محمد صلاح – فيرمينو – ساديو ماني.

بينما جاء تشكيل نابولي أصحاب الأرض كالآتي:

المرمى: ميريت.

الدفاع: دي لورينزو – مانولاس – كاليدو كوليبالي – ماريو روي.

الوسط: كاليخون – آلان – فابيان رويز.

الهجوم: إنسيني – لوزانو – ميرتينس.

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