مران الأهلي - غياب ثلاثي قبل السوبر.. والخطيب يصفق لهدف حمدي فتحي
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 - 18:39
كتب : أحمد الخولي
سجل حمدي فتحي لاعب وسط النادي الأهلي هدفا رائعا أثناء التقسيمة في مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب مختار التتش.
وتهيأت الكرة أمام حمدي فتحي أمام منطقة الـ18 حيث سددها قوية وسريعة سكنت المقص وسط حالة ذهول وانبهار سيطرت على الجميع.
وأجبر هدف فتحي محمود الخطيب، رئيس النادي، على الوقوف والتصفيق للهدف واللاعب.
وغاب الثلاثي شريف إكرامي ووليد أزارو ورمضان صبحي عن المشاركة في المران الجماعي للفريق.
وشهد المران 3 تقسيمات خططية بمساحات مختلفة وشارك فايلر بنفسه فيها في بناء الهجمة من أسفل بشكل سليم من خلال التمرير الطولي السريع مع تعليمات للاعبي الوسط بتهيئة الكرة لسرعة انطلاق الأجنحة.
وشارك رامي ربيعة مدافع الفريق في تقسيمات الكرة كلها وظهر بشكل مميز، أما حسين الشحات فقدم فاصل مراوغات قبل أن يفقد الكرة ويطالبه فايلر باللعب الجماعي.
واستُبعد عربي بدر ومحمد عبد المنعم وأحمد طارق،لاعبو فريق الشباب، من التقسيمة وتدربوا بشكل منفرد مع سعد سمير وحسين السيد ومحمد محمود.
فيما خاض جونيور أجايي وياسر إبراهيم فقرة بدنية إضافية عقب نهاية المران.
وعقد المدرب السويسري جلسة قصيرة مع حسام عاشور قائد الفريق قبل انطلاق المران، وتحدث المدير الفني مع عاشور حول بعض الأمور الخاصة بالمرحة الهامة الحالية.
واجتمع فايلر مع خالد محمود طبيب الفريق قبل انطلاق المران، وشهدت الجلسة حضور عبد الحفيظ من أجل الاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين والوقوف على موعد عودتهم للتدريبات الجماعية.
ويستضيف استاد برج العرب القمة المرتقبة بين القطبين، يخوض الأهلي المباراة باعتباره بطل الدوري ويشارك الزمالك باعتباره بطل كأس مصر.
وعاد الناديان من رحلتين بعيدتين في إفريقيا، فاز الأهلي في غينيا الاستوائية على كانوسبورت بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، وفي نفس المرحلة خسر الزمالك في السنغال أمام جينيراسيون فوت بنتيجة 2-1.
وينطلق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز يوم السبت ويلعب في الجولة الأولى الأهلي ضد سموحة بين يواجه الزمالك فريق الاتحاد.
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