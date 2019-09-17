مران الأهلي - غياب ثلاثي قبل السوبر.. والخطيب يصفق لهدف حمدي فتحي

وشهد المران 3 تقسيمات خططية بمساحات مختلفة وشارك فايلر بنفسه فيها في بناء الهجمة من أسفل بشكل سليم من خلال التمرير الطولي السريع مع تعليمات للاعبي الوسط بتهيئة الكرة لسرعة انطلاق الأجنحة.

وشارك رامي ربيعة مدافع الفريق في تقسيمات الكرة كلها وظهر بشكل مميز، أما حسين الشحات فقدم فاصل مراوغات قبل أن يفقد الكرة ويطالبه فايلر باللعب الجماعي.

واستُبعد عربي بدر ومحمد عبد المنعم وأحمد طارق،لاعبو فريق الشباب، من التقسيمة وتدربوا بشكل منفرد مع سعد سمير وحسين السيد ومحمد محمود. فيما خاض جونيور أجايي وياسر إبراهيم فقرة بدنية إضافية عقب نهاية المران.

وعقد المدرب السويسري جلسة قصيرة مع حسام عاشور قائد الفريق قبل انطلاق المران، وتحدث المدير الفني مع عاشور حول بعض الأمور الخاصة بالمرحة الهامة الحالية.

واجتمع فايلر مع خالد محمود طبيب الفريق قبل انطلاق المران، وشهدت الجلسة حضور عبد الحفيظ من أجل الاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين والوقوف على موعد عودتهم للتدريبات الجماعية.