ضربة جديدة لدفاع جوارديولا.. إصابة جون ستونز

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 - 17:26

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - ليفربول - مانشستر سيتي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي غياب مدافعه جون ستونز بسبب إصابة عضلية لمدة 5 أسابيع.

حامل لقب الرباعية المحلية تعرض لضربة جديدة تضاف إلى غياب الفرنسي إيمريك لابورت لمدة 6 أشهر بسبب إصابة الرباط الصليبي.

وتعد تلك ضربة جديدة لدفاع مانشستر سيتي إذا سيضطر لتغييرات في الخط الخلفي لتعويض غياب الإنجليزي الذي يتراوح بين 4 أو 5 أسابيع.

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جوارديولا علق على إصابة لاعبه قائلا في المؤتمر الصحفي: "تحد كبير أن نلعب بقلب دفاع واحد، ولن نتذمر من أنهم لن يلعبوا".

ولم يسافر ستونز مع رفاقه إلى أوكرانيا لمواجهة شاختار دونيستك في افتتاح مواجهات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

الإنجليزي تعرض للانتقادات بسبب أداءه أمام نورويتش سيتي في مباراة انتهت بخسارة سيتيزنز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدوري الإنجليزي.

واقترح الإسباني تواجد البرازيلي فيرناندينيو أمام شاختار في الخط الخلفي وقد يجاوره الثنائي الشاب إيريك جارسيا وتايلور بيليس.

وأتم الإسباني "بالنسبة لي هذا تحد كبير أن نمتلك قلب دفاع واحد وهو نيكولاس أوتاميندي، بالنسبة للاعبين الشباب ستكون خطوة رائعة، لأن إصابة ستونز ولابورت لمدة طويلة".

الدولي الإنجليزي خاض 3 مباريات الموسم الحالي بقميص السيتزينز.

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