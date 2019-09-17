كاف يحدد مكان وزمان قرعة كأس إفريقيا للاعبين تحت 23 عاما

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يوم الثلاثاء إقامة قرعة كأس إفريقيا 2019 للاعبين تحت 23 عاما في منتجع المنتزه بمدينة الإسكندرية.

وتستضيف مصر البطولة القارية التي تقام من 8 إلى 22 نوفمبر.

وتجري القرعة التي تحدد مواجهات الدور الأول من البطولة في 3 أكتوبر الساعة الخامسة مساء.

وتشارك في البطولة منتخبات مصر والكاميرون وكوت ديفوار وغانا ومالي ونيجيريا وجنوب إفريقيا وزامبيا.

وتتأهل الفرق التي تحتل المراكز الثلاثة الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وتقسم الفرق الثمانية على مجموعتين، يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.

وشاركت مصر في الأولمبياد آخر مرة في 2012 حين ودعت من الدور ربع النهائي في لندن.

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