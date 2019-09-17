مدافع ليفربول: لقب دوري الأبطال كان مجرد بداية لبطولات أكثر

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 - 15:22

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - توتنام

يعتقد ترينت ألكسندر-أرنولد ظهير ليفربول أن فريقه عليه العمل أكثر للوصول إلى أقصى قدراتهم وإمكانياتهم الكاملة.

الفوز على توتنام والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا ثم التتويج بالسوبر الأوروبي على حساب تشيلسي رفع من طموحات الفريق في تتويجات جديدة.

وقال ترينت في تصريحات أبرزها موقع ناديه "بعد التغلب على توتنام كانت هناك احتفالات، لكن هذه هي البداية. هناك الكثير يمكن لهذا الفريق القيام به".

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وأضاف "كل لاعب هنا على الطراز العالمي. المدرب يتحدث معنا طيلة الوقت على أننا فريق شاب بحاجة إلى التطور والتعلم. نحن بحاجة إلى هذا لنصبح أفضل وأفضل".

ويبدأ ليفربول مشوار الدفاع عن اللقب الأوروبي، بمواجهة نابولي الإيطالي في دور المجموعات بالنسخة الجارية من دوري الأبطال يوم الثلاثاء.

وواصل صاحب الرقم 66: "أعتقد أن الأجواء التي نعيشها في دوري الأبطال هي الأفضل، خاصة تلك التي نخوضها على ملعب آنفيلد. هو المكان الذي ينتمي إليه النادي. أن نكون في النهائي عامين متتالين، وأن نقترب من التتويج بالدوري، يشكل تحدياً هذا الموسم".

وأتم "مع وجود لاعبين من الطراز العالمي في ليفربول، يجب ألا نخجل مطلقاً من كوننا جيدين كفريق وكأفراد. علينا خوض التحدي للتتويج بكل الألقاب الممكنة كل موسم".

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