حصاد الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.. نورويتش يخطف الأضواء وقطار ليفربول لا يتوقف

جولة جديدة من الدوري الإنجليزي تنتهي وبعدها يتكرر موعدنا مع الحصاد، 32 هدفا خلال الأسبوع المنصرم هي حصيلة مباريات الجولة الخامسة من المسابقة أكثر بهدف من الماضية.

سقط مانشستر سيتي في فخ نصبه دانييل فاركي وكتيبة طيور نورويتش سيتي، واستمر ليفربول في انتصاراته ليحصد العلامة الكاملة 15 نقطة كقطار لا يتوقف عن إزعاج خصومه، وتعادل أرسنال مع واتفورد في مباراة لعب كل فريق بها شوط.

يرصد لكم FilGoal.com الأفضل والأسوأ في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أفضل لاعب

سيطر تامي أبراهام مهاجم تشيلسي على العناوين بعد نهاية مباراة فريقه ضد ولفرهامبتون، لأنه سجل هاتريك لفريقه بجانب تسجيله هدفا في مرماه بالخطأ، ولا شك أنه كان واحدا من نجوم الجولة.

استمر تيمو بوكي مهاجم نورويتش سيتي على عرش قلوب العديد من عشاق لعبة "فانتازي الدوري الإنجليزي" بفضل تسجيله هدفا وصناعته لآخر ضد مانشستر سيتي ليساهم في تحقيق الانتصار.

سون هيونج مين سجل هدفين لتوتنام في انتصاره بنتيجة 4-0 ضد ضيفه كريستال بالاس، وكان من نجوم الجولة، وكذلك إيميليانو بوينديا جناح نورويتش سيتي والذي قدم مباراة كبيرة ومتميزة ضد سيتي وصنع هدفين، ومايسون ماونت لاعب وسط تشيلسي بجانب توبي ألديرفيريلد مدافع توتنام، وجيرار ديولوفيو ضد أرسنال.

في رأيكم من كان أفضل لاعب في الجولة؟

أفضل مدرب

صفق الجميع لدانييل فاركي مدرب نورويتش سيتي على ما قدمه فريقه ضد مانشستر سيتي بأداء متميز، انعكس على فيديو نشرته الحسابات الرسمية للنادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لنشاهده أولا.

Beating the press by sticking to our philosophy... 🤗👏 #ncfc pic.twitter.com/16bSPQI7r1 — Norwich City FC (@NorwichCityFC) September 16, 2019

كيكي فلوريس مدرب واتفورد في مهمته الأولى كان عليه مواجهة أرسنال، وبعد أن سقط بنتيجة 2-0 في الشوط الأول، تعادل فريقه بنتيجة 2-2.

واستمر يورجن كلوب ضمن ترشيحات الأفضل، خاصة وأن فريقه حصد النقطةا لـ15 وابتعد بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي.

فرانك لامبارد قاد تشيلسي لفوز عريض ضد مضيفه ولفرهامبتون بنتيجة 5-2، وكذلك توتنام أكرم ضيافة كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

في رأيكم من كان أفضل مدرب في الجولة الماضية؟

أفضل هدف

هدف صلاح ضد نيوكاسل ربما يكون قد سجل مثله في وقت سابق، لكن الصناعة الرائعة من روبيرتو فيرمينو جعلته هدفا لا ينسى.

سون هيونج مين سجل هدفا رائعا (الثاني له والثالث لفريقه) في الشوط الأول من عرضية سيرجي أورييه.

فيكايو توموري مدافع تشيلسي سجل هدفا لا يمكن وصفه إلا بالجميل ضد ولفرهامبتون من تسديدة صاروخية.

هدف ساديو ماني الأول ضد نيوكاسل يونايتد يتواجد كذلك ضمن تلك القائمة. وهدف جيترو فيلمس الوحيد الذي سجله لصالح نيوكاسل كان جيدا للغاية

أيهم كان الهدف الأفضل؟

أفضل تصدي

تصدى هوجو لوريس حارس توتنام لـ6 محاولات خطرة من كريستال بالاس ليحافظ على نظافة شباكه خلال المباراة، فأيهم كان أفضل تصد؟

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