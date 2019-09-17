10 ملاعب تتنافس على استضافة نهائي كوبا ليبرتادوريس 2020

حدد اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول" موعدا لاختيار ملعب المباراة النهائية لكوبا ليبرتادوريس 2020.

ويُعلن عن الملعب الفائز بحق استضافة النهائي في السابع عشر من أكتوبر في اجتماع الاتحاد القاري في الإكوادور.

وتتنافس 10 ملاعب على استضافة نهائي النسخة المقبلة منها 7 فقط في البرازيل.

وتأتي قائمة الملاعب المتنافسة كالآتي:

ملعب ماراكانا (فلامنجو) – ملعب مورامبي (ساو باولو) – جريميو أرينا (جريميو) – بيريا ريو (إنترناسيونال) – إيتاكيارو (كورنثيانز) – مينيراو (أتليتكو مينيرو).

كما ترغب مدن ليما عاصمة بيرو ومدينتي لابلاتا وكوردوبا في الأرجنتين استضافة المباراة النهائية.

ويعمل المرشحون الـ 10 على تلبية طلبات الاتحاد القاري والمتضمنة ضمانات من المنظمين وقائمة طلبات إقامة المباراة النهائية.

ويقام نهائي نسخة 2019 في الملعب الوطني بتشيلي، وتعد المرة الأولى التي تقام فيها المباراة النهائية على أرض محايدة، حيث أقيمت طيلة 59 نسخة سابقة على مباراتين بين طرفي النهائي.

وتعد الملاعب البرازيلية هي المفضلة لإقامة المباراة النهائية، بعد استضافة نهائي كأس العالم 2014 وأولمبياد ريو 2016 وكوبا أمريكا 2019.

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