تقرير: إدارة بشكتاش ترفض عقاب النني بسبب الطرد في أول مباراة

رفضت إدارة نادي بشكتاش توقيع عقوبة على محمد النني لاعب وسط الفريق بعد طرده في أول مباراة يلعبها بقميص النادي.

ويغيب النني عن فريقه لمباراتين بسبب الطرد في مباراة غازي عنتاب سبور يوم السبت.

وذكرت جريدة فاناتيك التركية أن إدارة بشكتاش طلبت من الجهاز الفني تقريرا عن واقعة طرد النني وزميله دوجماي فيدا في اللقاء مما اضطر الفريق لاستكمال المباراة بـ9 لاعبين.

وبعد الاطلاع على التقرير رفضت إدارة النادي توقيع أي عقوبات داخلية على اللاعبين.

وتعرض محترفنا المصري محمد النني للطرد المباشر في ظهوره الرسمي الأول مع بشكتاش في الدوري التركي بالمباراة التي خسرها فريقه بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الرابعة من الدوري التركي.

ويستوجب الطرد المباشر في الدوري التركي الإيقاف لمباراتين، عكس الطرد بعد الحصول على بطاقتين صفراوين الذي يوقف اللاعب مباراة واحدة.

وبذلك سيغيب النني عن مباراتي باشاك شهير وطرابزون سبور في الجولتين الخامسة والسادسة.

وشارك النني أساسيا لأول مرة في مباراته الأولى مع بشكتاش بعد انضمامه للأخير في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

وفي الدقيقة 75 دخل النني في اشتباك مع أولارنواجو كايودي لاعب غازي عنتاب قبل أن يقرر الحكم طرد الثنائي.

ويعد طرد النني مع بشكتاش هو الثاني في مسيرته الاحترافية بعدما تعرض لطرد سابق مع أرسنال في الدوري الإنجليزي.

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