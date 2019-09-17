الإسماعيلي يحتج على مواجهته للمصري والأهلي في برج العرب

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 - 14:06

كتب : ياسر الشريف

الأهلي - الإسماعيلي

قدم الإسماعيلي يوم الثلاثاء احتجاجا رسميا للجنة المسيرة لشؤون الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن الملاعب المخصصة لبعض مبارياته في الدوري المصري الممتاز.

واعترض الإسماعيلي على مواجهته للمصري والأهلي في ملعب برج العرب بالإسكندرية رغم أنه النادي المضيف في المواجهتين المحدد لهما يومي 2 أكتوبر و11 ديسمبر.

ويخوض الإسماعيلي على ملعبه كل مباريات الدوري التي يكون فيها الفريق المضيف، عدا مواجهتي المصري والأهلي، وفقا لجدول مباريات البطولة الذي أعلنه الاتحاد المصري.

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وأبدى الإسماعيلي أيضا سخطه على مواجهة مضيفه طنطا في طنطا، بينما يستضيف الأخير الأهلي والزمالك في ملعب غزل المحلة.

ويستهل الإسماعيلي مشواره في الدوري بمواجهة مضيفه الجونة يوم السبت قبل أن يتجه إلى تونس لملاقاة الأهلي المنتمي لبني غازي في 27 سبتمبر بإياب دور الـ32 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ثم يتجه للإسكندرية لمواجهة المصري في 2 أكتوبر.

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