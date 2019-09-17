قال صبري المنياوي مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي إن فريقه كان يفضل خوض مواجهة الإياب ضد أهلي بنغازي قبل مواجهة الجونة في الدوري تجنبا للإجهاد الذي قد يتعرض له الفريق بسبب السفر. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح المنياوي: "كان من الأفضل أن نلعب مباراة العودة ضد أهلي بنغازي قبل مواجهة الجونة في افتتاحية مشواره بالدوري".

وأضاف "السبب يعود إلى سفرنا إلى الجونة يوم الخميس استعدادا لمواجهة الفريق".

وواصل "سيعرضنا هذا إلى الإجهاد خاصة وأنه يعقبه الاستعداد للسفر إلى تونس لخوض مواجهة الإياب".

وأكمل "أخشى أن يؤثر هذا الإرهاق بشكل سلبي على الفريق".

واستطرد "أكرم علياوي مدرب الأحمال تقدم باستقالته بعد أن فضل ميودراج ييسيتش مدرب الفريق تواجد مدرب أحمال آخر غيره سبق له العمل معه".

وأتم "لم يمانع الصربي في استمراره لكنه أصر على الرحيل".

الإسماعيلي فاز في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال يوم الجمعة بنتيجة 4-2 ضد أهلي بنغازي.

ويقام لقاء الإياب بين الفريقين يوم 27 من الشهر الجاري في الخامسة مساء بتونس.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على الجونة ضمن أولى جولات الدوري المصري في الخامسة والنصف مساء يوم السبت.

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