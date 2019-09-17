كلوب: نثق في عودة تشامبرلين لمستواه قريبا

يعتقد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن مستوى أليكس أوكسليد-تشامبرلين سيستمر في التحسن، خاصة مع استعادة اللاعب لحساسية المباريات.

وخاض اللاعب الإنجليزي 74 دقيقة من عمر مباراة نيوكاسل يونايتد يوم السبت، قبل أن يحل جيمس ميلنر بدلاً منه، وهي المباراة الثالثة التي يبدأها تشامبرلين الذي غاب لعام كامل بسبب الإصابة.

وقال كلوب لموقع ناديه: "كان الأمر مهماً. بالطبع عليه أن يحصل على الإيقاع، وهو يرغب في الحصول على 4 أو 5 مباريات متتالية. هذا أمر صعب في ظل توالي المباريات. الآن علينا أن نرى كيف سنتعامل مع الأمر".

وأضاف "ظهر تشامبرلين بشكل أفضل أمام نيوكاسل. كان يجب تغييره لمشاركة لاعبين أخرين. كانت المباراة جيدة بالنسبة له وبالنسبة لنا، وأثق في أنه سيكون أفضل أكثر فيما هو قادم".

واستمر "كانت لديه بعض اللحظات الجيدة، وكان بمقدور الجميع رؤية هذا. عندما فقد الكرة قبل الهدف الثاني، ساعد في استعادتها مجدداً. نحن في حاجة إليه للتحرك في المساحات الضيقة. تشامبرلين قدم مباراة جيدة وأحببت ما قام به".

ويحل ليفربول ضيفا على نابولي في افتتاح مشواره بمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتضم المجموعة الخامسة في دوري الأبطال بجوار ليفربول ونابولي، ناديا جينك البلجيكي وريد بول سالزبورج النمساوي.

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