استبعاد منتخب مصر لرفع الأثقال من بطولة العالم.. حلم طوكيو 2020 مهدد

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 - 12:49

كتب : عاطف شادي

رفع الأثقال

استبعد الاتحاد الدولي لرفع الأثقال منتخب مصر من بطولة العالم المقامة في تايلاند بعد ظهور عينات إيجابية إثر فحص للمنشطات خضع له لاعبو الفريق.

وهو ما أدى لاستبعاد فريق مصر بالكامل من المسابقة، قبل يوم واحد من بداية البطولة التي تقام في الفترة من 18 حتى 27 سبتمبر.

وأعطى الاتحاد الدولي نظيره المصري فرصة للطعن على القرار حتى موعد نهاية البطولة في الأسبوع الأول من أكتوبر.

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قرار الاستبعاد يهدد ظهور منتخب مصر لرفع الأثقال في أولمبياد طوكيو 2020.

الجدير بالذكر أن مصر حصدت ميداليتين برونزيتين من أصل 3 في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 عن طريق رفع الأثقال بتتويج البطلين محمد إيهاب وسارة سمير.

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