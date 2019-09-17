استبعاد منتخب مصر لرفع الأثقال من بطولة العالم.. حلم طوكيو 2020 مهدد

استبعد الاتحاد الدولي لرفع الأثقال منتخب مصر من بطولة العالم المقامة في تايلاند بعد ظهور عينات إيجابية إثر فحص للمنشطات خضع له لاعبو الفريق.

وهو ما أدى لاستبعاد فريق مصر بالكامل من المسابقة، قبل يوم واحد من بداية البطولة التي تقام في الفترة من 18 حتى 27 سبتمبر.

وأعطى الاتحاد الدولي نظيره المصري فرصة للطعن على القرار حتى موعد نهاية البطولة في الأسبوع الأول من أكتوبر.

قرار الاستبعاد يهدد ظهور منتخب مصر لرفع الأثقال في أولمبياد طوكيو 2020.

الجدير بالذكر أن مصر حصدت ميداليتين برونزيتين من أصل 3 في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 عن طريق رفع الأثقال بتتويج البطلين محمد إيهاب وسارة سمير.

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