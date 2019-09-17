الغندور: لن استمر بمنصبي إذا لجأ اتحاد الكرة لحكام أجانب

هدد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بعدم الاستمرار في منصبه، إذا رضخ اتحاد الكرة لضغوط الأندية في الاستعانة بحكام أجانب في الموسم الجديد.

وشدد الغندور عبر البرنامج الإذاعي ملعب 9090 "لن أقبل الاستمرار في منصبي ما لم تنفذ هذه التوصيات المتفق عليها، وهي الاستعانة بحكام أجانب في مباريات الأهلي والزمالك فقط التزاما بالقرار الوزاري الصادر منذ فترة طويلة".

وتطرق رئيس لجنة الحكام لملف آخر بقوله "عند تكليفي بمهام اللجنة، كان اتحاد الكرة السابق قد التقى مع شركة معتمدة دوليا وتم الاتفاق أن تقنية حكم الفيديو قد تطبق من الدور الثاني".

وأوضح جمال الغندور "الاستعانة بتقنية الفيديو تتوقف على تدريب الحكام واستخراج الرخصة التي حصل عليها 3 حكام مصريين لاستخدام التقنية قبل كأس الأمم الإفريقية الأخيرة".

وأشار "الدوري عبارة عن 306 مباراة باستبعاد مباريات الدور الأول، سيتبقى لنا ما يزيد عن 150 مباراة، أي نحتاج 40 أو 50 حكما مدربين ولديهم رخصة التقنية".

ونوه رئيس لجنة الحكام "سوف أجتمع مع الشركة لمعرفة التفاصيل وهل التدريب كافي وإجراءات استخراج الرخصة لنبدأ ونحن مستعدون بشكل كافي وبدون مشاكل".

وأتم تصريحاته "الحكم الإضافي موجود إلا إذا كان هناك مستجدات فنية".

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