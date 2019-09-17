الأهلي يحدد موعد عودة ربيعة للتدريبات وفحص طبي لأزارو

يعود رامي ربيعة مدافع الأهلي إلى تدريبات فريقه الجماعية خلال 48 ساعة بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية والتي أبعدته عن الفريق.

واشتكى ربيعة من شد في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع الأهلي ضد أطلع بره بطل جنوب السودان ضمن منافسات الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا.

وخضع مدافع الأهلي لبرنامج علاجي وتأهيلي وتحسنت حالته بشكل كبير، وبات قريبا من العودة للمشاركة في المران الجماعي.

ويستعد محمد محمود لاعب وسط الأهلي للعودة إلى المران الجماعي بعد تعافيه بشكل نهائي من الإصابة التي تعرض لها.

ويشتمل برنامج محمود العلاجي على المشاركة بشكل تدريجي في المران البدني مع الفريق بجانب استمراره في تنفيذ بعض التدريبات مع طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل، للاطمئنان بشكل نهائي على حالته وتجهيزه للمشاركة الجماعية.

وأجرى لاعب وسط الأهلي جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي محدد وفقا للطبيب الذي أجرى له الجراحة.

وتحسنت حالة اللاعب بشكل كبير في الفترة الأخيرة، كما شارك يوم الإثنين في الجانب البدني مع اللاعبين كما شارك في مران المجموعة الأساسية التي شاركت في مواجهة كانو سبورت يوم السبت الماضي ضمن ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويخضع وليد أزارو مهاجم الأهلي لفحص طبي جديد تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق للوقوف على المستجدات في إصابة الركبة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب المغرب خلال فترة التوقف الدولي.

وأجرى اللاعب جلسة علاج طبيعي وأخرى في صالة الجيم يوم الإثنين، ويسعى الجهاز الطبي لمعرفة مدى تحسن اللاعب.

وغاب أزارو عن مواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية مساء السبت في ذهاب دور الـ32 من دوري الأبطال، والتي فاز بها الأهلي خارج ملعبه بنتيجة 2-0.

ويواصل الأهلي تدريباته في الخامسة مساء الثلاثاء استعدادا لمواجهة الزمالك في كأس السوبر المصرية.

وأدى الأهلي مرانه يوم الإثنين دون الحصول على راحة بعد عودته من غينيا الاستوائية.

ويواجه الأهلي بطل الدوري نظيره الزمالك بطل الكأس ضمن كأس السوبر المصرية يوم الجمعة المقبل في الثامنة مساء على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

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