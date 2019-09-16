دي خيا بعد التجديد: لم أتخيل البقاء لسنوات.. سنستعيد البطولات قريبا

شدد دافيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد الذي مدد تعاقده مع الفريق يوم الإثنين على أنه يريد إعادة الفريق لمنصات التتويج قريبا.

قال دي خيا في تصريحات لموقع ناديه: "لقد قضيت 8 أعوام سعيدة هنا وإنه لشرف كبير لي أن أستمر في هذا النادي الكبير لأعوام إضافية".

وأضاف "عندما جئت إلى مانشستر، لم أكن لأتخيل أنني سأمضي للعب أكثر من 350 مباراة مع الفريق. سأسعى لمواصلة تقديم أفضل ما لدي خلال السنوات القادمة وأريد أن أساعد الفريق في تحقيق الإنجازات والعودة للفوز بالألقاب".

وواصل "كأحد اللاعبين أصحاب الخبرة في الفريق، أود أن أقدم الدعم للاعبين الشباب وأن أساعدهم بكل السبل المتاحة حتى يصبحوا لاعبين كبار في يونايتد ويدركوا قيمة اللعب في هذا النادي".

وأردف الحارس الإسباني "أؤمن أنه لا يزال هناك الكثير لتحقيقه هنا ولا شك لدي في قدرة الفريق على العودة لتحقيق الألقاب ومكافاة الجماهير على دعمهم الدائم لنا".

وأتم "أنا مدين بالكثير لجماهير يونايتد وسأسعى لرد الجميل لهم بعد وقوفهم بجانبي طوال الوقت، حتى في الأيام التي لم أكن فيها على قدر تطلعاتهم".

ويلعب دي خيا، حارس منتخب لاروخا، في يونايتد منذ 2011 حين انتقل من أتليتكو مدريد مقابل 25 مليون يورو.

وقدم دي خيا مستوى مذهلا في إنجلترا على مدار المواسم السابقة جعله ضمن أفضل حراس المرمى في العالم.

وترغب أندية عديدة في انتداب دي خيا، وفي 2015 كان ريال مدريد قاب قوسين أو أدنى من الحصول على خدماته.

وشارك دي خيا في 5 مباريات بالموسم الحالي للدوري الإنجليزي واستقبل 4 أهداف ويحتل فريقه المركز الرابع في ترتيب البطولة ورصيده 8 نقاط.

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