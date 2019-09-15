فتح الله يعلن اعتزاله كرة القدم.. "لم أكن متحمسا للعروض المقدمة"

الأحد، 15 سبتمبر 2019 - 23:23

كتب : عاطف شادي

أمين عمر حكم مباراة المصري والنجوم وبرفقته أحمد مسعود قائد المصري و محمود فتح الله قائد النجوم

أعلن محمود فتح الله مدافع منتخب مصر الأسبق اعتزاله كرة القدم نهائيا بعد مسيرة طويلة.

ويبلغ فتح الله من العمر 37 عاما، وسبق له اللعب لأندية المحلة والزمالك وطلائع الجيش والإنتاج الحربي وأنهى مشواره في النجوم الموسم الماضي.

وسبق لفتح الله خوض تجربة الاحتراف في نادي النجمة اللبناني في موسم 2017 - 2018.

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وقال محمود فتح الله في تصريحات لقناة أون سبورت: "قرار الاعتزال كان صعب في ظل وجود عروض مقدمة لضمي بالفعل".

وأضاف "لم أكن متحمسا للسفر خارج مصر أو العرض المقدم لي محليا لذلك قررت الاعتزال".

وأتم تصريحاته "طالما فقدت الحماس ووجود شئ من المخاطرة فالاعتزال حاليا هو القرار الصحيح، وأتمنى ذلك".

وفاز فتح الله مع منتخب مصر ببطولة كأس مصر ثلاث مرات مع الزمالك في 2008 و2013 و2014.

كما توج مع منتخب مصر ببطولتي في كأس الأمم الإفريقية عامي 2008 و2010.

وكان فتح الله قد أعلن عبر قناة أون سبورت يوم الخميس الماضي عن تردده بشأن الاعتزال رغم وصول عدة عروض إليه.

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