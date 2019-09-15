بالفيديو - هل ودع إيهاب جلال المصري تمهيدا لقيادة المنتخب؟

بدا كأنه الوداع، المدرب إيهاب جلال يصافح بحرارة لاعبي المصري وكأنه يقول لهم إلى اللقاء، وددت لو أنني استمررت معكم لكن نداء الوطن لا يمكن رفضه.

في فيديو متداول عبر الإنترنت نشره النادي المصري، صافح إيهاب جلال لاعبي المصري بعد الفوز يوم الأحد على مضيفه ماليندي المنتمي لزينزبار بنتيجة 4-1 في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية.

لم تبد مصافحة تهنئة ما بعد الفوز العريض مثلما قال محمد الخولي عضو مجلس إدارة المصري الذي صرح بذلك عبر قناة صدى البلد، لكن وداعا مؤلما بين مدرب رائع ولاعبين قدموا أداء طيبا تحت قيادته.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن جلال (52 عاما) بات قريبا من قيادة منتخب مصر خلفا لخافيير أجيري الذي رحل عن الفراعنة بعد الخروج من كأس إفريقيا 2019 على يد جنوب إفريقيا في الدور ثمن النهائي.(التفاصيل)

وأقر المدرب الأسبق للزمالك ومصر للمقاصة أن المفاوضات جارية مع الاتحاد المصري لكرة القدم. (التفاصيل)

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق عن 5 مرشحين لقيادة مصر في المرحلة المقبلة هم جلال وحسن شحاتة وحسام البدري وحسام حسن وأحمد حسام "ميدو".

وأبدى النادي المصري استياءه من تفاوض اتحاد الكرة مع جلال لما في ذلك من تأثير سلبي على الفريق البورسعيدي ولتأخر الاتحاد في حسم الأمر.(التفاصيل)

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