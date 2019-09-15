لم يحسم ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني لفريق الزمالك موقفه من استقدام مدرب حراس مرمى جديد.

وعلم FilGoal.com أن ميتشو قرر حسم موقف مدرب حراس المرمى عقب لقاء السوبر المصري أمام الأهلي يوم الجمعة المقبل.

وينتظر ميتشو حسم الأمر مع إدارة نادي الزمالك، خاصة أنه لديه انطباع جيد عن أيمن طاهر مدرب الحراس الحالي.

ومن المتوقع دخول عنصر جديد في الجهاز الفني وهو محلل أداء وذلك بالتنسيق مع الإدارة أيضا.

وتم طرح أكثر من اسم للمفاضلة بينهم ولكن ميتشو لم يحسم موقفه بعد من الاسم بشكل نهائي حتى الآن.

وتعود بعثة الزمالك من السنغال فجر الاثنين وتهبط في المغرب ترانزيت قبل العودة إلى القاهرة في الرابعة عصر غد الاثنين.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في مباراة السوبر يوم الجمعة المقبل على ملعب برج العرب.

اقرأ أيضا:

لجنة الاستئناف ترفض طعن الوداد.. الترجي بطلا لإفريقيا

دور أول بـ 5 مؤجلات فقط.. اتحاد الكرة يعلن جدول الدور الأول كاملا بالمواعيد والملاعب

إيهاب جلال: تدريب المنتخب شرف لي ومتمسك بجهازي المعاون

الأهلي يغادر القاهرة 5 مرات في الدور الأول من الدوري.. طالع مواعيد مبارياته

الزمالك يغادر القاهرة 4 مرات في الدور الأول من الدوري.. طالع مواعيد مبارياته