خاص فيديو في الجول - مختار مختار يرشح إيهاب جلال لتدريب المنتخب.. تعرف على الأسباب

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 - 00:37

كتب : فادي أشرف

مختار مختار مدرب الإنتاج الحربي

"نجح في تحقيق الكثير من النجاحات خلال فترة قصيرة وارتفعت أسهمه في مجال التدريب في الكرة المصرية".. كان هذا رأي مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي في إيهاب جلال.

ويعد إيهاب جلال واحدا من 5 أسماء مرشحة لتدريب منتخب مصر في الفترة المقبلة.

وسأل FilGoal.com مختار مختار من الأنسب لتدريب منتخب مصر في الفترة المقبلة، ليجيب المدرب المخضرم "إيهاب جلال".

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ولكن ما هي الأسباب التي دفعت مختار مختار لترشيح إيهاب جلال لتدريب المنتخب، هذا ما ستعرفه بعد مشاهدة هذا الفيديو.

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