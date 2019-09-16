بالفيديو - صلاح وفيرمينو ملوك الـ وان تو

لم يكن الهدف الرائع الذي سجله نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول في مرمى نيوكاسل يونايتد الأول له بصناعة مميزة من زميله البرازيلي روبرتو فيرمينو، بعد تبادل الكرة.

فيرمينو تألق وصنع هدفين في انتصار ليفربول بثلاثية مقابل هدف أمام نيوكاسل في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

مرر صلاح الكرة لفيرمينو الذي استخدم كعب قدمه لإرجاعها للدولي المصري الذي تكفل بمراوغة مدافعي نيوكاسل قبل إيداع الكرة في الشباك.

ويستعرض مقطع الفيديو التالي أبرز لقطات تبادل الكرة بين صلاح وفيرمينو والتي أسفرت عن أكثر من هدف مميز.

Firmino X Salah One-Two Specialistspic.twitter.com/FuuZqGCuwp — Harry (@HS_10Ftbol) September 15, 2019

سجل ساديو ماني هدفين، ومحمد صلاح هدف لليفربول، فيما سجل يترو فيليمز هدف نيوكاسل، في المباراة التي أقيمت على استاد أنفيلد.

فوز ليفربول رفع رصيده للنقطة الـ15 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة الرابعة في المركز الـ16.