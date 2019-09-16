كلوب: كنت على وشك الغناء مع الجماهير لفيرمينو

تغزل يورجن كلوب المدير الفني لليفربول في لاعبه روبرتو فيرمينو بعد تألقه اللافت في مباراة الريدز ضد نيوكاسل يونايتد يوم السبت.

روبيرتو فيرمينو النادي : ليفربول ليفربول

فيرمينو تألق وصنع هدفين في انتصار ليفربول بثلاثية مقابل هدف أمام نيوكاسل في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال كلوب لموقع ناديه مازحا: "كنت على وشك الغناء مع الجماهير لفيرمينو".

وأضاف "لقد كان جيدًا حقًا. كنا نعلم أنه يمكن أن يلعب من البداية، لكن فيرمينو وفابينيو كانا في الولايات المتحدة مع المنتخب البرازيلي ووصلا صباح الخميس بعد اللعب ليلة الثلاثاء".

وأردف المدرب الألماني "لهذا السبب اتخذت القرار بإبقاء فيرمينو على مقاعد البدلاء".

وأتم كلوب "ما فعله بوبي على أرض الملعب مدهش، لقد قدم مباراة جيدة جدا".

سجل ساديو ماني هدفين، ومحمد صلاح هدف لليفربول، فيما سجل يترو فيليمز هدف نيوكاسل، في المباراة التي أقيمت على استاد أنفيلد.

فوز ليفربول رفع رصيده للنقطة الـ15 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة الرابعة في المركز الـ16.