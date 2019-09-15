في إفريقيا - فوز مريح للوداد والرجاء خارج الديار

حقق ناديا الرجاء والوداد المغربيين فوز مريح خارج الديار في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، ليقتربا من دور المجموعات.

نجح الوداد في تحقيق الفوز على فريق نواذيبو الموريتاني خارج ملعبه بهدفين دون مقابل.

أما الرجاء المغربي فنجح في تحقيق الفوز خارج ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وبذلك يقترب الثنائي المغربي من التأهل إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان النجم الساحلي قد سقط خارج ملعبه أمام أشانتي كوتوكو الغاني بهدفين نظيفين.

واقترب أيضا ناديا الأهلي والزمالك من التأهل لدور المجموعات، بعد فوز الأحمر خارج ملعبه بهدفين نظيفين ضد كانو سبورت.

ويأتي ذلك رغم خسارة الزمالك ذهابا خارج ملعبه أمام جينيراسيون فوت السنغالي بهدفين مقابل هدف واحد، ويكفي الأبيض الفوز بهدف نظيف للتأهل.

وتقام مباريات الإياب بعد اسبوعين.

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