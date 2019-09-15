عبد الحفيظ: يجب التغلب على كل الصعوبات في إفريقيا.. لسنا في "شهر عسل"

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني للأهلي على ضرورة الاستعداد بكل جدية لكافة الصعاب الممكنة في البلدان الإفريقية التي يخوض بها الفريق مبارياته في دوري الأبطال.

وفاز الأهلي خارج ملعبه على كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة ناديه: "لابد من الاستعداد القوي لكل ما يمكن أن يواجهنا من صعوبات سواء رحلات طيران أو الطقس أو الإقامة أو الملاعب، لأننا نلعب كرة قدم وليس نقضي شهر عسل، هذه هي إفريقيا".

وأشار "غينيا الإستوائية بلد رائعة وعدد سكانها قليل وتتسم بالطبيعة الخلابة، نشكر مسؤولي كانو سبورت على السماح لنا بالتدريب مرتين على ملعب اللقاء".

وواصل مدير الكرة بالأهلي "الأجواء كانت صعبة وممطرة ما أثر على أرضية الملعب، وتحولت إلى (طين) لتتسبب في صعوبة الحركة ونقل الكرة، لكن الاستحواذ كان عاليا وتسيدنا اللقاء من بدايته لنهايته، وحالفنا التوفيق في إحراز هدفين، وتبديلات المدير الفني ريني فايلر كانت إيجابية".

وأتم تصريحاته "نتعامل مع البطولة الإفريقية على مراحل مختلفة سواء الأدوار الإقصائية أو المجموعات وكل مرحلة لها ظروفها وكان مهما أن نبدأ المشوار بنتيجة إيجابية".

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