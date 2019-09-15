الغندور: بدأنا استقدام حكم السوبر.. الدوري بحكام مصريين إلا مباراتي الأهلي والزمالك

الأحد، 15 سبتمبر 2019 - 16:22

كتب : عاطف شادي

كأس السوبر المصري

قال جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة إنه بدأ في إجراء اتصالات مع عدد من الاتحادات الأوروبية اختيار حكم مواجهة الأهلي والزمالك في السوبر، مشيرا إلى أن كل مباريات الدوري ستكون بحكام مصريين عدا مواجهة الأهلي والزمالك.

وصرح الغندور: "الاتصالات التي تجريها اللجنة في هذا الصدد شملت جميع الاتحادات الأوروبية عدا صربيا وسويسرا، إذ يحمل أحد مدربي الفريقين الجنسية الصربية وآخر السويسرية".

وأضاف "على ضوء ما ستسفر عنه تلك الاتصالات، ستقوم اللجنة بالمفاضلة لاختيار الطاقم الأنسب والإعلان عنه في وقت مناسب".

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وواصل "الاستعانة بحكام أجانب لإدارة السوبر تأتي انطلاقا من كون طرفي المباراة هما الأهلي والزمالك".

وأتم "اتفقت لجنة الحكام ومجلس إدارة اتحاد الكرة على أن إدارة مباريات الدوري تسند لحكام مصريين عدا مباريات الأهلي والزمالك سيديرها حكام أجانب".

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك ضمن منافسات كأس السوبر المصرية 2018 يوم الجمعة على استاد برج العرب بحضور 5 آلاف مشجع لكل فريق في تمام الثامنة مساء.

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