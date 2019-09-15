المصري يواجه القطبين في برج العرب.. والزمالك يذهب للإسماعيلية بخلاف الأهلي

بعد صدور جدول مباريات الدور الأول من الدوري المصري الممتاز 2019-2020، بعض المواجهات نظرا لأهميتها وحساسيتها لن تجري في ملاعبها المعهودة أو التي من المفترض أن تكون مسرحا لتلك اللقاءات.

فمثلا، يخوض المصري معظم مباريات البطولة في ملعب الجيش بالسويس، سواء كان المضيف أو الضيف، لكن حين يأتي موعد مواجهته للأهلي أو الزمالك أو الإسماعيلي، فإن ملعب برج العرب سيستضيف الحدث.

بينما الإسماعيلي سيضطر للسفر خارج مدينته حين يواجه الأهلي رغم أنه الفريق المضيف، لكن أمام الزمالك سيلعب في ميدانه المعتاد.

ونلاحظ في جدول الدوري، الذي يتضمن مواعيد المباريات والملاعب التي ستستضيفها، أن المصري لن يخوض أي مباراة في القاهرة، وهو لأسباب أمنية على الأرجح.

ويلعب الوافد الجديد على البطولة، نادي طنطا، مبارياته في ملعبه حين يكون الفريق المضيف، لكن عليه أن يستضيف الزمالك في ملعب غزل المحلة.

وهو أمر متوقع تكراره في الدور الثاني حين يستضيف الفريق النادي الأهلي حامل اللقب.

وفيما يلي المباريات التي لن تقام في ملاعبها المعتادة:

الجولة 2 - الإسماعيلي والمصري في ملعب برج العرب وليس الإسماعيلية

الجولة 6 - الأهلي والمصري في استاد برج العرب وليس في ملعب بالقاهرة

الجولة 9 - الإسماعيلي والأهلي في ملعب برج العرب وليس الإسماعيلية

الجولة 12 - طنطا والزمالك في ملعب غزل المحلة وليس طنطا

الجولة 14 - الزمالك والمصري في استاد برج العرب وليس في ملعب بالقاهرة

طالع جدول الدوري كاملا من هنا

طالع مواعيد مباريات الأهلي من هنا

طالع مواعيد مباريات الزمالك من هنا

طالع مواعيد أقوى مواجهات الدوري من هنا

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