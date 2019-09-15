مواعيد وملاعب أقوى مواجهات الدور الأول من الدوري.. القمة في استاد القاهرة

ما هي مواعيد مباريات أقوى مواجهات الدور الأول من الدوري المصري وأين تقام؟ هنا كل الإجابات التي تحتاجها.

وأعلن اتحاد الكرة المصري جدول الدور الأول كاملا بالمواعيد والمباريات. (طالع التفاصيل من هنا)

وتقام قمة الدور الأول بين الأهلي والزمالك في الـ 19 من شهر أكتوبر المقبل على استاد القاهرة في الثامنة مساءً.

ويستعرض FilGoal.com مواعيد وملاعب أبرز مواجهات الدور الأول من الدوري.

الجولة الثانية – الإسماعيلي ضد المصري – الأربعاء 2 أكتوبر 2019 – على ملعب برج العرب – الخامسة والنصف مساءً.

الجولة الثانية – مصر للمقاصة ضد الزمالك – الخميس 3 أكتوبر 2019 – على ملعب السلام – الثامنة مساءً.

الجولة الرابعة – مصر للمقاصة ضد المصري – الخميس 17 أكتوبر 2019 – على ملعب الجيش في السويس – الخامسة والنصف مساءً.

الجولة الرابعة – الأهلي ضد الزمالك – السبت 19 أكتوبر 2019 – ستاد القاهرة – الثامنة مساءً.

الجولة السادسة – الأهلي ضد المصري – مؤجل – السبت الخامس من يناير 2020 – ستاد الجيش في برج العرب – السابعة والنصف مساءً.

الجولة السابعة – الإسماعيلي ضد مصر للمقاصة – السبت 24 نوفمبر 2019 – ستاد الإسماعيلية – الخامسة مساءً.

الجولة السابعة – الزمالك ضد بيراميدز – السبت 24 نوفمبر 2019 – ستاد القاهرة – السابعة والنصف مساءً.

الجولة التاسعة – الإسماعيلي ضد الأهلي – الأربعاء 11 ديسمبر 2019 – برج العرب – السابعة والنصف مساءً.

الجولة التاسعة – المصري ضد بيراميدز – الخميس 12 ديسمبر 2019 – الجيش بالسويس – السابعة والنصف مساءً.

الجولة الـ 11 – مصر للمقاصة ضد الأهلي – الأربعاء 18 ديسمبر 2019 – ستاد السلام – السابعة والنصف مساءً.

الجولة الـ 12 – بيراميدز ضد الإسماعيلي – الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 – ستاد الدفاع الجوي – السابعة والنصف مساءً.

الجولة الـ 14 – الزمالك ضد المصري – الخميس التاسع من يناير 2020 – ستاد الجيش في برج العرب – السابعة والنصف مساءً.

الجولة الـ 14 – بيراميدز ضد المقاصة – الجمعة العاشر من يناير 2020 – ستاد الدفاع الجوي – الخامسة مساءً.

الجولة الـ 16 – بيراميدز ضد الأهلي – السبت 18 يناير 2020 – ستاد الدفاع الجوي – السابعة والنصف مساءً.

الجولة الـ 17 – الإسماعيلي ضد الزمالك – الخميس 23 يناير 2020 – ستاد الإسماعيلية – السابعة والنصف مساءً.

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