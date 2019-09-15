كلوب: فيرمينو يجعل حياة الجميع أسهل

الأحد، 15 سبتمبر 2019 - 18:03

كتب : محرر FilGoal.com

محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو - ليفربول - توتنام

تغنى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بلاعبه روبرتو فيرمينو بعد تألقه اللافت في مباراة الريدز ضد نيوكاسل يونايتد يوم السبت.

فيرمينو تألق وصنع هدفين في انتصار ليفربول بثلاثية مقابل هدف أمام نيوكاسل في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وأوضح كلوب في تصريحات لإذاعة سبورت وان: "ماذا يمكننا أن نقول عن فيرمينو ولم يقال بالفعل؟".

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وأضاف "إنه المهاجم الذي يتواجد بين الخطوط ليجعل حياة الجميع أسهل".

وواصل "الفريق الذي يعثر على لاعب مثل فيرمينو يعتبر فريقا محظوظا".

وأتم المدرب الألماني "يتعين على الصحف الإنجليزية إيجاد تسمية جديدة للدور الذي يلعبه فيرمينو".

سجل ساديو ماني هدفين، ومحمد صلاح هدف لليفربول، فيما سجل يترو فيليمز هدف نيوكاسل، في المباراة التي أقيمت على استاد أنفيلد.

فوز ليفربول رفع رصيده للنقطة الـ15 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة الرابعة في المركز الـ16.

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