قائد واتفورد: فيرمينو أفضل مهاجم في الدوري الإنجليزي

يعتبر تروي ديني قائد واتفورد أن روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول هو المهاجم الأفضل في الدوري الإنجليزي حاليا.

روبيرتو فيرمينو النادي : ليفربول

فيرمينو تألق وصنع هدفين في انتصار ليفربول بثلاثية مقابل هدف أمام نيوكاسل في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال ديني لشبكة سكاي سبورتس "أعتقد أن فيرمينو أفضل مهاجم في الدوري الإنجليزي".

وأضاف "إذا كنت مدربا، فأنت تريد أن يقوم أحد اللاعبين باستغلال المساحات بين رباعي الدفاع، وهو ينجح بذلك".

وأوضح مهاجم واتفورد "فيرمينو يربط اللعب، ويصل إلى المرمى من أقصر الطرق، ويحرز الأهداف ويصنعها أيضا، لذلك بالنسبة لي، إنه الأفضل في الوقت الحالي".

سجل ساديو ماني هدفين، ومحمد صلاح هدف لليفربول، فيما سجل يترو فيليمز هدف نيوكاسل، في المباراة التي أقيمت على استاد أنفيلد.

فوز ليفربول رفع رصيده للنقطة الـ15 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة الرابعة في المركز الـ16.

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